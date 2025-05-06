HR-платформа для автоматизации рекрутинга «Юнион» (вендор НОТА) выпустила масштабное обновление функционала. В числе ключевых нововведений — интеграция с MANGO OFFICE, одним из крупнейших операторов облачной телефонии в России.

Теперь пользователи могут совершать и принимать звонки прямо из интерфейса системы «Юнион». В карточке кандидата отображается номер телефона со специальным значком, также в системе появилась вкладка «Звонки». Все разговоры записываются, и у рекрутеров есть возможность прослушивать записи, скачивать их или изменять скорость воспроизведения. При входящем звонке система автоматически создает карточку соискателя с номером телефона, а если кандидат уже есть в базе — показывает его имя. Определитель номера значительно упрощает работу HR-специалистов.Также появилась функция создания конфиденциальных вакансий — надежный инструмент для закрытого рекрутинга, который полностью скрывает вакансию от всех пользователей системы, не участвующих в подборе. Это решение подходит для работы с чувствительными позициями или ситуациями, требующими повышенной секретности: вакансия не отображается в общем списке, а доступ к ней имеют только назначенные участники процесса. Таким образом, пользователь может быть уверенным, что данные о подборе останутся строго конфиденциальными, пока он сам не решит их раскрыть.Совместно с платформой «Хинтед» внедрены умные контекстные подсказки, которые помогают быстро освоить функциональность системы. Они объясняют назначение каждого раздела, если навести на него мышкой. Также доступны пошаговые обучающие сценарии — например, по заполнению заявок. Интерактивные инструкции сопровождают пользователя на каждом этапе и адаптируются под его действия. Подсказки можно персонализировать, изменив цвет, шрифт и другие параметры.