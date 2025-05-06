Они оформляли ложные документы на закупку электрооборудования.

В Юрьев-Польском Владимирской области трое сотрудников завода «Промсвязь» обманули предприятие на 9 миллионов рублей. Прокуратура региона сообщила, что двое осужденных, ранее трудившиеся на заводе, разработали схему мошенничества с участием мастера электроотдела.Они оформляли ложные документы на закупку электрооборудования у подконтрольных компаний, приводя к переводу средств за непоставленные товары. В результате с 2016 по 2018 годы они украли более 9 миллионов рублей.Их преступная схема была раскрыта в ходе внутренней проверки. Суд постановил наказать всех троих от 3 лет и 2 месяцев до 4 лет колонии общего режима и взыскал с них сумму ущерба. Приговор пока не вступил в силу.