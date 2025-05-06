За медицинской помощью с признаками ОРВИ составило 5 818 человек.

Во Владимирской области наблюдается продолжающееся снижение заболеваемости ОРВИ среди всех возрастных групп, сообщает Роспотребнадзор. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 26,7%, обратившись за медицинской помощью с признаками ОРВИ составило 5 818 человек.При этом вирусы гриппа теряют свою доминирующую позицию, составив лишь 30% от общего числа случаев, в то время как лидируют риновирусы и РС-вирусы.Напомним, ранее мы писали, что .