За медицинской помощью с признаками ОРВИ составило 5 818 человек.
Во Владимирской области наблюдается продолжающееся снижение заболеваемости ОРВИ среди всех возрастных групп, сообщает Роспотребнадзор. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 26,7%, обратившись за медицинской помощью с признаками ОРВИ составило 5 818 человек.
При этом вирусы гриппа теряют свою доминирующую позицию, составив лишь 30% от общего числа случаев, в то время как лидируют риновирусы и РС-вирусы.
Напомним, ранее мы писали, что .