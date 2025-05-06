Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Банка России.

Пресс-служба Отделения Банка России по Владимирской области сообщила о троекратном росте жалоб от жителей региона, связанном с введенным периодом охлаждения для подозрительных переводов. Эта мера безопасности предполагает двухдневную блокировку таких транзакций.В связи с блокировкой карт и переводов, количество обращений граждан, касающихся работы банков, увеличилось на 30%. В целом, в первом квартале этого года количество жалоб превысило показатели прошлого года.Поясняя ситуацию, пресс-служба банка отметила, что блокировка карт и онлайн-банкинга применяется к лицам, занимающимся выводом и обналичиванием украденных средств – так называемым дропперам. Именно это обстоятельство повлияло на увеличение числа жалоб.Кроме того, увеличилось количество жалоб на микрофинансовые организации, в частности, на отказ в предоставлении копий документов по запросу потребителя финансовых услуг. А вот жалобы на страховщиков снизились.