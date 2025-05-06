Поисковики Владимирской области во время весенней «Вахты Памяти» нашли останки неизвестного солдата и установили имена семи бойцов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства

Поисковики Владимирской области во время весенней «Вахты Памяти» нашли останки неизвестного солдата и установили имена семи бойцов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. 10 дней 35 ребят трудились в Глинковском районе Смоленской области. Там есть места, где в 1941 и 1943 годах шли бои между Красной армии и немецкими оккупантами. Воин, которого удалось отыскать,