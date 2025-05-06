Теперь у губернатора остались шесть заместителей.

На пресс-конференции 5 мая губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о сокращении трех должностей заместителей губернатора. Вице-губернатор Константин Баранов, ответственный за социальное обеспечение, покинет свой пост после отпуска. В его отсутствие произошли изменения в структуре правительства, включая слияние социальных функций, которые теперь курирует Владимир Куимов.Параллельно была упразднена должность первого замгубернатора Вячеслава Кузина, который также находился в отставке в связи с его обязанностями министра финансов. К тому же, в январе Александр Максимов был назначен замгубернатором в представительство региона при Правительстве РФ, после упразднения своей предыдущей должности.Теперь у губернатора остались шесть заместителей.