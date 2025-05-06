Нынешний отопительный сезон продлится дольше предыдущего.

Власти Владимира сообщили, что центральное отопление в городе планируется отключить только после вторых майских праздников, ориентировочно 12-13 мая. Официальный представитель мэрии Юлия Жирякова указала на непредсказуемость погодных условий, отметив, что в майские праздники ожидается холодная погода с возможными заморозками, пишет ЗебраТВ.Стоит отметить, что нынешний отопительный сезон продлится дольше предыдущего: в 2022 году тепло отключили 27 апреля, а в 2023 году — 24 апреля.Напомним, ранее мы писали, что