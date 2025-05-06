Сохранение исторической памяти. В областном центре торжественно открыли мемориальную доску в честь фронтовика, генерала Александра Дмитриевича Березина. Он родился во Владимире в 1895 году.

Сохранение исторической памяти. В областном центре торжественно открыли мемориальную доску в честь фронтовика, генерала Александра Дмитриевича Березина. Он родился во Владимире в 1895 году. Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны — его имя навсегда вошло в историю не только Владимира, но и всей страны. Галина Павлова, внучка Александра Березина Он не просто участник,