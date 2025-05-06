53 ветерана и инвалида войны получили по 80 тыс. рублей.

В преддверии Дня Победы 3 076 ветеранов Великой Отечественной войны из Владимирской области получили финансовые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда.Так, 53 ветерана и инвалида войны получили по 80 тыс. рублей, такую же сумму получили 724 вдовы участников и инвалидов войны, 134 детей-узников концлагерей, 69 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 1 житель Севастополя. Кроме того, 2 095 тружеников тыла, проработавших в тылу не менее 6 месяцев, получили по 55 тыс. рублей.Напомним, ранее мы писали, что