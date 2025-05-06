Один беспилотник уничтожили ПВО ночью во Владимирской области. Пострадавших и разрушений нет, рассказал губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Всего этой ночью над Россией были

Один беспилотник уничтожили ПВО ночью во Владимирской области. Пострадавших и разрушений нет, рассказал губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Всего этой ночью над Россией были сбиты 105 БПЛА. Это следует из сводки Минобороны: В течение прошедшей ночи с 21.00 до 04.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: –