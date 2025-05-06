Ночью в регионе силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Однако, по его оценке, угроза региону возрастает.

Ночью в регионе силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Однако, по его оценке, угроза региону возрастает. Информация о том, что во Владимирской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, появилась и в телеграм-канале Минобороны России. Место, где был сбит дрон, власти не называют