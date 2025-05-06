Об этом рассказал губернатор Авдеев.

На пресс-конференции, проведённой Губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, было представлено множество инициатив, направленных на развитие туристической сферы региона. В частности, глава области отметил, что в 2027 году исполняется 60 лет легендарному туристическому маршруту «Золотое кольцо России», в который входят города Владимир и Суздаль.Авдеев подчеркнул, что в рамках подготовки к 1000-летию Суздаля проводятся масштабные работы по благоустройству и модернизации инфраструктуры. В этом году в городе откроется Межрегиональный центр народных художественных промыслов.Фестиваль «Альма Матер», который в этом году пройдет с участием звёзд классической музыки и продлится пять дней, также станет важным событием для города. Кроме того, будет анонсирован новый веломаршрут «Велолето», проходящий от Владимира до Суздаля.Реконструкция станции «Боголюбово», где расположен храм Покрова-на-Нерли, продолжается. К 2027 году здесь запланировано появление модульного вокзала, парковки для автомобилей и туристических автобусов, а также пешеходного моста с лифтами.Работы ведутся и над мастер-планами развития других городов области, включая Киржач, Ковров и Муром, где планируется строительство новой набережной. Губернатор отметил огромный туристический потенциал Мурома, призвав увеличить туристический поток и улучшить инфраструктуру, в том числе за счет новых гостиниц.Также Авдеев сообщил о планах реконструкции усадьбы Храповицкого в посёлке Муромцево, где будут разрабатываться проекты по благоустройству и консервации. Эти инициативы направлены на привлечение туристов и развитие туристической инфраструктуры региона.