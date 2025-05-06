Теперь площади на 4,5 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году.

Во Владимирской области в 2025 году увеличивают посевные площади сельскохозяйственных культур, которые составят 279,2 тыс. гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Теперь площади на 4,5 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Из них зерновые и зернобобовые культуры займут 98,4 тыс. гектаров, кормовые – 167,7 тыс. гектаров, технические – 8,5 тыс. гектаров, картофель – 3,8 тыс. гектаров, овощи – 0,8 тыс. гектаров. Яровой сев планируется на площади 133,8 тыс. гектаров, что на 1,3 тыс. гектаров больше итогов 2024 года.Благоприятные погодные условия, установившиеся в начале марта, способствовали раннему началу полевых работ. Одним из первых в этом процессе 11 марта стало ООО «Мясо Молоко Ресурс» из Кольчугинского района, которое начало вносить минеральные удобрения в почву перед посевом кукурузы, а также подкармливать озимые зерновые и многолетние травы.Полевые работы проводятся во всех муниципальных районах и округах. Уже выполнены подкормки озимых культур на площади 25,1 тыс. гектаров, что составляет 75% от запланированного объема, а для многолетних трав этот показатель составляет 29 тыс. гектаров (26% от плана). Почва подготовлена под посев на 32,5 тыс. гектаров, что составляет 24,3%. В 11 муниципальных районах уже начат яровой сев, и на данный момент посеяно 14,6 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур, включая 12,6 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых.Для обеспечения своевременного весеннего посева и обеспечения необходимыми ресурсами, Министерство сельского хозяйства Владимирской области в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса направило сельхозтоваропроизводителям 875,6 млн рублей из областного бюджета, что составляет 53,2% от годового плана в 1 млрд 647,2 млн рублей.