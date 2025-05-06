Помещение котельной разрушено, труба развалилась на кирпичи, от хлопка выбиты окна, а один из микрорайонов остался без горячей воды после ЧП.

В Коврове во Владимирской области 5 мая взорвалась котельная. Помещение полностью разрушено, труба развалилась на кирпичи, от хлопка выбило окна, а один из микрорайонов остался без горячей воды после ЧП... Почему произошел взрыв — подробности в материалеРвануло при запуске котлаТревожные сообщения о взрыве жители Коврова начали оставлять в социальных сетях около 14 часов 5 мая. Кто-то из местных слышал хлопок, дальше в воздухе появился густой дым.«Это случилось у меня под окном. Я прям прочувствовала все. Даже на рабочем стуле отъехала от стола», — пишет Екатерина П.«Я сначала подумал, что беспилотник», — указал Станислав П.Оказалось, что взрыв прогремел на котельной «Владимиртеплогаз» по улице Блинова. ЧП случилось в последний день отопительного сезона в Коврове. От силы хлопка котельная башня развалилась на кирпичи. Теперь в стене сооружения огромная дыра, а также выбиты окна. Само помещение котельной серьезно разрушено.«Произошло воспламенение газовоздушной смеси при запуске котла без последующего возгорания», — уточнили в администрации города Ковров о причинах происшествия.Приехала скорая помощьНа место ЧП оперативно прибыли скорая помощь, пожарные и аварийные службы. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Повреждены только оборудование, техника и помещения. Известно, что поврежден один котел из трех. Остальные два устройства исправны.Из-за происшествия на улицах Грибоедова — Моховая — Космонавтов — Зои Космодемьянской — Строителей — Еловая — Восточная отключили горячую воду.К расследованию инцидента подключилась прокуратура. Организована проверка.«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдения эксплуатирующей организацией требований пожарной безопасности и требований безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта», — отметили в пресс-службе ведомства.Виновные будут привлечены к ответственности.