Участник СВО из Владимира не получил выплату в размере миллиона из-за ошибки Военкомата. Нарушение вскрылось в ходе проверки прокуратуры, рассказали в пресс-службе ведомства. В январе этого

Участник СВО из Владимира не получил выплату в размере миллиона из-за ошибки Военкомата. Нарушение вскрылось в ходе проверки прокуратуры, рассказали в пресс-службе ведомства. В январе этого года владимирец заключил контракт с Минобороны России о прохождении военной службы сроком на год. Мужчина был в списке имеющих право на единовременную выплату. Но владимирец деньги так и не