ФСБ Владимирской области предупредила владимирцев о новых схемах мошенничества в преддверии Дня Победы. Преступники придумали способы обмана, эксплуатируя тему 80-летнего юбилея. Вам могут

ФСБ Владимирской области предупредила владимирцев о новых схемах мошенничества в преддверии Дня Победы. Преступники придумали способы обмана, эксплуатируя тему 80-летнего юбилея. Вам могут позвонить или написать якобы из соцзащиты или Минтруда и предложить выплаты, пригласить на парад, рассказать о найденном погибшем в годы войны родственнике или о вручении госнаграды. Как можно догадаться, основная целевая аудитория