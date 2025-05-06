Мошенники за неделю обманули жителей Владимирской области на 29 миллионов рублей. По информации пресс-службы УМВД области, полицейские зафиксировали 51 преступление. О самых крупных потерях

Мошенники за неделю обманули жителей Владимирской области на 29 миллионов рублей. По информации пресс-службы УМВД области, полицейские зафиксировали 51 преступление. О самых крупных потерях владимирцев читайте ниже. Так, 29 апреля к правоохранителям обратилась 68-летняя жительница Мурома. По словам женщины, ей позвонили из «ФСБ», а потом из «Центробанка». Мол, мошенники пытаются оформить на пенсионерку кредит, и