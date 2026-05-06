Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обсудил с НКО Благотворительный фонд «ГНЕСИНКА» запуск пилотного проекта по внедрению творческих практик в региональные школы.Губернатор планирует подписать соглашение, чтобы с 1 сентября в Суздале и в образовательном центре №2 Владимира дети занимались музыкой, театром и изобразительным искусством по обновленным методикам в игровой форме.Если проект подтвердит эффективность, его расширят на другие школы области.Инициатива рассчитана на развитие талантов, креативности, мышления и патриотизма в рамках национального проекта «Молодежь и дети».Особое внимание будет уделено подготовке педагогов, финансовому обеспечению и бережному перераспределению учебной нагрузки.Творческие занятия помогут детям лучше развиваться, учиться и получать радость от процесса.