В эти праздничные дни жителей и гостей Владимира ожидает постепенное потепление, пик которого придется на выходные, однако к концу периода возможны осадки.9 мая во Владимире ожидается ясная и солнечная погода. Температура воздуха ночью составит +4°C, а днем поднимется до +15°C. Осадков не ожидается, скорость ветра — около 8 м/с.Накануне праздника погода будет умеренно прохладной. Ночью столбик термометра опустится до +3°C, а днем воздух прогреется до +12°C. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.10 мая (воскресенье): потепление продолжится. Ночные температуры поднимутся до +6°C, а днем станет по-настоящему тепло — до +18°C. Однако небо затянет облаками, будет пасмурно, но все еще сухо.11 мая (понедельник): в завершающий выходной день температура сохранится на уровне +18°C днем и +8°C ночью. Однако характер погоды изменится: ожидается дождь.