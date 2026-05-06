Восстановление прав жителей на качественную питьевую воду находится на контроле прокуратуры.

По жалобам жителей прокуратура Меленковского района совместно со специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» провела проверку в Муромском, Меленковском и Селивановском районах.Анализ проб из двух водоразборных колонок в г. Меленки выявил превышение предельно допустимой концентрации марганца.Прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «ВТГ–вода» и вызвала ответственного сотрудника для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.