По итогам конкурса лучшие работы направили в зону СВО.

В преддверии 81-й годовщины Победы прокуратура по надзору за исправительными учреждениями Владимирской области провела конкурс открыток среди осужденных.Несмотря на удаленность от общества, участники проявили активную гражданскую позицию и тепло отнеслись к акции.Осужденные своими руками сделали поздравительные открытки для российских солдат, выполняющих долг в зоне СВО. Простые подарки стали знаком поддержки.В каждой открытке — искренние пожелания, слова солидарности и благодарности, важные для бойцов вдали от дома.Конкурс помогает перевоспитать осужденных, укрепить гражданскую позицию и сохранить историческую