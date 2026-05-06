Первая экспедиция прошла в Тверской области: 30 добровольцев объединения «Часовые Памяти» вместе с коллегами из других регионов в течение девяти дней обследовали окрестности деревень Демяхи, Лукино, Дворы и пойму реки Гавриловка.На этих участках обнаружили останки трех красноармейцев. Их планируют перезахоронить 8 мая. Имена найденных солдат установить не удалось.Вторая экспедиция прошла в Вяземском округе Смоленской области, где в 1941 году решалась судьба Москвы. 19 владимирских поисковиков работали на местах боев.В ходе раскопок обнаружили останки десяти бойцов и командиров РККА и четыре медальона.Поисковики поблагодарили за помощь в доставке и снаряжении региональное министерство молодежной политики, центр «Авангард» и компанию «Энергосбыт Волга».