Участники «Суворовского класса» познакомились с биографией генералиссимуса и суворовскими традициями.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с участниками проекта «Суворовский класс», который реализуется совместно с региональной общественной организацией, поддерживающей память о генералиссимусе Суворове.На встречу пришли ребята, уже прошедшие первые занятия в этом учебном году, и те, кто только готовится присоединиться.Учеников водят на уроки и экскурсии в музей Суворова в Кистыше, знакомят с храмом полководца и рассказывают о его жизни, победах и ценностях — чести, патриотизме и заботе о солдате.Владимирская земля тесно связана с биографией Суворова. Эту память поддерживают в рамках партийного проекта «Историческая память».К 300‑летию со дня рождения в 2030 году во Владимире планируют установить собственный памятник Суворову и солдатам владимирского и суздальского пехотных полков. В 2027 году вместе с Российским историческим обществом объявят конкурс на лучшую концепцию и пригласят к участию школьников.В завершение губернатор вручил будущим суворовцам книгу, а президент организации Олег Максимчик подарил плакетки.