Прокуратура Селивановского района ведет расследование в отношении 24‑летнего жителя Брянска. Ему предъявлено обвинение по ст. 231 УК РФ — за незаконное выращивание наркотических растений в особо крупном размере.Следствие полагает, что молодой человек организовал теплицу в доме тети и выращивал коноплю для продажи.В ходе обыска правоохранители изъяли около 100 кустов запрещенного растения.Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор поддержал требование о содержании под стражей.Суд удовлетворил ходатайство и поместил обвиняемого под стражу.