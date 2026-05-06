Дело находится на контроле прокуратуры Селивановского района.
Прокуратура Селивановского района ведет расследование в отношении 24‑летнего жителя Брянска. Ему предъявлено обвинение по ст. 231 УК РФ — за незаконное выращивание наркотических растений в особо крупном размере.
Следствие полагает, что молодой человек организовал теплицу в доме тети и выращивал коноплю для продажи.
В ходе обыска правоохранители изъяли около 100 кустов запрещенного растения.
Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор поддержал требование о содержании под стражей.
Суд удовлетворил ходатайство и поместил обвиняемого под стражу.