Проект включен в Народную программу «Единой России» по инициативе жителей.

Ремонт автодороги Красная Горбатка — Копнино — Новый Быт — Ильинское проходит в Селивановском округе.Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: приводят в норматив два участка общей длиной 2,5 км рядом с поселком Новый Быт.По данным минтранса региона, подрядчики уже фрезеровали старое покрытие и уложили выравнивающий слой.Далее дорожники нанесут верхний асфальтобетонный слой, укрепят и благоустроят обочины.Новый Быт — один из крупных населенных пунктов округа: здесь работают соцобъекты, магазин, железнодорожная станция, депо и деревообрабатывающее предприятие.По ремонтируемым участкам проходят маршруты общественного транспорта, поэтому обновление особенно важно для местных жителей.