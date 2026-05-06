Цель — дать каждой большой семье шанс построить свой дом.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел совещание с коллегами и главами муниципалитетов по обеспечению инфраструктуры для участков многодетных семей и созданию новых поселков для них.В области в очереди на землю числились 6 936 семей: более 6 000 уже получили участки, 133 выбрали земельный капитал, 607 остаются в очереди.Регион ставит задачу сократить очереди до минимума к 2026 году.Для владимирских семей, где дефицит муниципальных земель самый острый (229 очередников), планируются участки в Собинском и Ковровском округах. 22 семьи уже получили землю там.Власти подчеркивают, что поддержка многодетных — социальная обязанность и вклад в демографию области.Губернатор добавил, что