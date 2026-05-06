В ноябре владимирский филиал ПАО «Т Плюс» обнародовал годовой график ремонтов источников тепла и тепловых сетей на 2026 год, а перед сезоном отключений внес в него уточнения.Эти изменения оказались незначительными: начало первых работ сдвинули с 4 на 7 мая из‑за холодной погоды, которая задержала завершение отопительного сезона.Руководитель главного теплового предприятия Владимира Роман Сорокин сообщил, что в этом году ощутимых новшеств не предвидится: работы пойдут по утвержденному графику, отключения горячей воды не превысят 14 дней.Управляющие компании обязаны согласовать свои работы с тепловиками, чтобы не было дополнительных отключений.Если график сохранится, все профилактические работы завершат к 31 августа. Полный список адресов и изменения публикуют на сайте ПАО «Т Плюс».