Подсудимый признал вину.

Суд признал виновным иностранного гражданина 1986 г. р. в незаконном приобретении специальных технических средств для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ) — материалы по делу собрал следственный отдел СК региона.По версии следствия, не сумев сдать теоретический экзамен на права категории «В», мужчина связался по объявлению и пообещал заплатить за гарантированную сдачу.За 90 тыс. рублей он приобрел комплект: радиостанцию с передатчиком, микронаушник и футболку с камерой, маскированной под пуговицу, и 26 июня 2025 года пришел с ними в РЭО ГАИ УМВД по г. Владимиру.Во время экзамена камера была направлена на экран, в наушник передавали правильные ответы. После занятия инспектор заметил следы проводов, при проверке устройства изъяли, результаты аннулировали.Суд назначил штраф 100 тыс. руб. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.