Подвиг поколения победителей остается для владимирцев главным ориентиром.

В преддверии Дня Победы во Владимире проходит традиционная декада поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны.5 мая торжество прошло у дома Ильи Максимовича Шибкова, полковника с пятью боевыми орденами.Во дворе для него устроили персональный концерт: творческие коллективы города исполнили знакомые военные песни.Мелодии тех лет напомнили о мужестве бойцов и поддерживали в самые трудные минуты.Ранее мы сообщали, что представители администрации и депутаты горсовета навещают ветеранов на дому, а во дворах проходят праздничные концерты с песнями военных лет.