Во Владимире началось тестирование полностью электробуса.
Это часть программы по развитию общественного транспорта и переходу на более экологичные виды транспорта.
Испытания предназначены для оценки преимуществ и выявления возможных проблем при городской эксплуатации.
«Владимирпассажиртранс» уже эксплуатирует 18 троллейбусов с автономным ходом, показавших свою эффективность.
С 6 мая электробус в тестовом режиме начнет курсировать по маршруту №2. Пробный период рассчитан на всестороннюю проверку эксплуатационных характеристик транспортного средства.
Городская администрация ведет переговоры с несколькими производителями, многие из которых готовы предоставить свои модели для опытной эксплуатации.
Опыт позволит выбрать оптимальный вариант для планового обновления автопарка Владимира.