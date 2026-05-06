Во Владимире началось тестирование полностью электробуса.Это часть программы по развитию общественного транспорта и переходу на более экологичные виды транспорта.Испытания предназначены для оценки преимуществ и выявления возможных проблем при городской эксплуатации.«Владимирпассажиртранс» уже эксплуатирует 18 троллейбусов с автономным ходом, показавших свою эффективность.С 6 мая электробус в тестовом режиме начнет курсировать по маршруту №2. Пробный период рассчитан на всестороннюю проверку эксплуатационных характеристик транспортного средства.Городская администрация ведет переговоры с несколькими производителями, многие из которых готовы предоставить свои модели для опытной эксплуатации.Опыт позволит выбрать оптимальный вариант для планового обновления автопарка Владимира.