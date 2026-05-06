«Единая Россия» и профсоюзы Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве.

В штабе общественной поддержки «Единая Россия» губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел встречу с профсоюзным активом области и обозначил приоритеты взаимодействия.В ходе совещания обсудили реализацию нацпроектов «Кадры» и «Молодежь и дети», меры поддержки работников, в том числе ветеранов СВО, а также предложения трудовых коллективов.Авдеев подчеркнул, что с 1990‑х профсоюзы системно развивают социальное партнерство и через диалог с работодателями и властью решают ключевые вопросы защиты прав трудящихся.По завершении было подписано соглашение между «Единой Россией» и областным объединением профсоюзов — документ направлен на укрепление трудовых прав, социальных гарантий и совершенствование законодательства.