Приговор в законную силу не вступил.

амешковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 48‑летнего местного жителя, обвинявшегося в заведомо ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ).В середине декабря 2025 года мужчина узнал, что его бывшая жена обратилась в суд и к приставам с требованием взыскать алименты на их дочь.Считая, что он достаточно помогает ребенку и испытывая обиду, он решил заявить в полицию о преступлении, якобы совершенном женщиной.16 декабря 2025 года он принёс в ОМВД заявление, где указал выдуманную кражу 100 000 рублей (ч. 1 ст. 158 УК РФ).Следователь предупредил о уголовной ответственности за ложный донос, но мужчина подтвердил свои показания в объяснении.Проверка полиции установила истинные обстоятельства и мотив — личная неприязнь к бывшей супруге.Суд назначил штраф в размере 50 000 рублей.