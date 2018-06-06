Вечером 5 июня и 6 июня в Костромской области ожидается гроза. Местами в регионе пройдет град. Порывы северо-западного ветра могут усилиться до 18 метров в секунду. После в область придет ..

Вечером 5 июня и 6 июня в Костромской области ожидается гроза. Местами в регионе пройдет град.Порывы северо-западного ветра могут усилиться до 18 метров в секунду. После в область придет похолодание. Синоптики предупреждают о заморозках до -2 градусов в утренние и вечерние часы.Это может повлиять на сельскохозяйственные культуры.