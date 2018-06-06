«Прямой провод» будет посвящен теме «Организация правовой помощи личному составу»...

7 июня 2018 года с 10:00 до 13:00 часов состоится «Прямой провод» с руководителями Правового управления ГУ МВД России по г. Москве на тему «Организация правовой помощи личному составу».На вопросы отвечают:начальник отделения договорной работы 4 отдела ПУ ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Рожков Павел Анатольевич (тел. 8(495) 694-94-92);начальник 1 отделения 3 отдела ПУ ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Евграфов Валерий Леонидович (тел. 8(495) 694-93-60);заместитель начальника 2 отдела ПУ ГУ МВД России по г. Москве - начальник 1 отделения старший лейтенант внутренней службы Пигорев Олег Игоревич (тел. 8(495) 694-94-67).Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве