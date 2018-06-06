Это связано с антисанитарными условиями

Это связано с антисанитарными условиямиВласти призывают владимирцев не покупать продукты на улицах города.Такая продажа подразумевает антисанитарные условия, отсутствие холодильников и нарушение правил личной гигиены у продавцов. Это может стать причиной отравления или инфекций.Приобретенные в местах несанкционированной торговли некачественные продукты нельзя обменять или сдать и вернуть деньги. Как правило, «дешевизна» товаров на улице является следствием и того, что практически в каждом случае покупателей обвешивают.