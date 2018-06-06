Телеведущая Юлия Барановская появилась на премьере фильма
Дядя Саша режиссера Александра Гордона в рамках XXIX открытого
российского кинофестиваля Кинотавр. Звезда приехала поддержать друга.
Телеведущая Юлия Барановская появилась на премьере фильма
"Дядя Саша" режиссера Александра Гордона в рамках XXIX открытого
российского кинофестиваля "Кинотавр". Звезда приехала поддержать друга.
Барановская приехала поддержать своего коллегу по
телепроекту "Мужское/Женское" Александра Гордона. На красную дорожку Юлия пришла
в черном платье на тоненьких лямочках с серебристой драпировкой, глубоким
декольте и изящными лодочками.
На первый взгляд показалось, что ведущая поправилась, хотя, возможно,
такое впечатление создалось из-за свободного кроя наряда звезды, скрывающего талию. Присутствующие отметили, что Юлия появилась на показе в очень хорошем настроении, она буквально светилась от удовольствия.
Добавим, что несколько месяцев назад 33-летняя Юлия также ошеломила поклонников своим откровенным облачением. Подписчиц
очень впечатлило переливающееся платье телеведущей, открывающее прекрасную
спину и демонстрирующее стройные ножки звезды. Фанаты писали в комментариях,
что она выглядит потрясающе.
Отметим, что многие почитатели Барановской отмечают, что
болезненное расставание в Юлии с футболистом Андреем Аршавиным пошло ей на
пользу. Мол, ведущая превратилась из забитой домохозяйки в настоящую диву.
Напомним Андрей и Юлия прожили в фактическом браке девять
лет. У пары родилось трое детей Артем, Яна и Арсений. В 2013 году Барановская и
Аршавин окончательно прекратили отношения. Мирное соглашение Андрей и Юлия
подписали давно. Однако эпопея с расставанием бывших возлюбленных продолжалась
несколько лет. Стоит напомнить, что несколько лет назад она через суд добилась
алиментов от отца своих детей. По неподтвержденным данным,
сумма за год исчисляется десятками миллионов.