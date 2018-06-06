Телеведущая Юлия Барановская появилась на премьере фильма Дядя Саша режиссера Александра Гордона в рамках XXIX открытого российского кинофестиваля Кинотавр. Звезда приехала поддержать друга.

Телеведущая Юлия Барановская появилась на премьере фильма"Дядя Саша" режиссера Александра Гордона в рамках XXIX открытогороссийского кинофестиваля "Кинотавр". Звезда приехала поддержать друга.Барановская приехала поддержать своего коллегу потелепроекту "Мужское/Женское" Александра Гордона. На красную дорожку Юлия пришлав черном платье на тоненьких лямочках с серебристой драпировкой, глубокимдекольте и изящными лодочками.На первый взгляд показалось, что ведущая поправилась, хотя, возможно,такое впечатление создалось из-за свободного кроя наряда звезды, скрывающего талию. Присутствующие отметили, что Юлия появилась на показе в очень хорошем настроении, она буквально светилась от удовольствия.Добавим, что несколько месяцев назад 33-летняя Юлия также ошеломила поклонников своим откровенным облачением. Подписчицочень впечатлило переливающееся платье телеведущей, открывающее прекраснуюспину и демонстрирующее стройные ножки звезды. Фанаты писали в комментариях,что она выглядит потрясающе.Отметим, что многие почитатели Барановской отмечают, чтоболезненное расставание в Юлии с футболистом Андреем Аршавиным пошло ей напользу. Мол, ведущая превратилась из забитой домохозяйки в настоящую диву.Напомним Андрей и Юлия прожили в фактическом браке девятьлет. У пары родилось трое детей Артем, Яна и Арсений. В 2013 году Барановская иАршавин окончательно прекратили отношения. Мирное соглашение Андрей и Юлияподписали давно. Однако эпопея с расставанием бывших возлюбленных продолжаласьнесколько лет. Стоит напомнить, что несколько лет назад она через суд добиласьалиментов от отца своих детей. По неподтвержденным данным,сумма за год исчисляется десятками миллионов.