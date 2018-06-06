В новом выпуске передачи Секрет на миллион Лера Кудрявцева предстала перед зрителями в коротком прозрачном платье фиолетового цвета и с длинными завитыми волосами. Ошеломленные поклонники в недоумении, поскольку, по их расчетам, ведущая должна иметь большой беременный живот, а на шоу предстала тонкой и звонкой.

В новом выпуске передачи "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева предстала перед зрителями в коротком прозрачном платье фиолетового цвета и с длинными завитыми волосами. Ошеломленные поклонники в недоумении, поскольку, по их расчетам, ведущая должна иметь большой беременный живот, а на шоу предстала "тонкой и звонкой".Новым звездным гостем передачи "Секрет на миллион" стал телеведущий и шоумен Оскар Кучера. отметим, что Оскар и Лера Кудрявцева вместе ведут другое шоу на НТВ "Звезды сошлись", поэтому на программе Кучера вел себя непринужденно.Для выхода в свет ведущий выбрал серые брюки, светлую рубашку и в тон штанам жилетку. А вот Кудрявцева предстала перед многочисленными зрителями в коротком ажурном платье. Завершали образ длинные распущенные завитые светлые волосы и яркая сиреневая помада. Отметим, что шоу выйдет в эфир только в субботу, 9 июня, однако уже сейчас в интернете есть короткие видеоанонсы.Зрители пришли в удивление, увидев Кудрявцеву в прозрачном платье. Дело в том, что, по расчетам фанатов, Лера, которая ждет второго ребенка, должна быть значительно объемнее, чем предстала на шоу. "А куда живот делся?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Чет подозрительно стройная Лера(", "Не беременая что ли?", "ой а почему Лера такая стройняшка??" – высказались пользователи Сети.Впрочем, нашлись и те зрители, кто предположил, что передача была записана давно, когда Кудрявцева была на раннем сроке беременности, но лишь сейчас программа увидела свет. Напомним, не так давно долго муссировавшиеся в СМИ слухи о беременности Леры Кудрявцевой оказались правдой. Андрей Малахов в прямом эфире высказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – сообщил всей стране известный телеведущий.