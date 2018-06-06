В Германии предложили выслать из страны посла США Ричарда Гренелла за провокационные высказывания.

В Германии предложили выслать из страны посла США Ричарда Гренелла за провокационные высказывания. Заявления сделали бывший глава немецких социал-демократов Мартин Шульц, а также лидер фракции “Левых” в Бундестаге Сара Вагенкнехт.Скандал разгорелся, когда американец посоветовал обновить германский парламент и усилить в нем позиции консерваторов. Досталось и канцлеру Австрии: посол США заявил, что Себастьян Курц похож на рок-звезду, а не на политика. Все это недопустимо для дипломата, считают в Германии, передает телеканал "Россия 24".