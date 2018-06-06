Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу игры российской сборной по футболу в последнее время и пожелал ей на чемпионате мира показать красивую игру и бороться до конца.

Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу игры российской сборной по футболу в последнее время и пожелал ей на чемпионате мира показать красивую игру и бороться до конца.В интервью, данном китайскому СМИ накануне визита в КНР, Владимир Путин с сожалением заявил, что наша сборная за последнее время больших результатов не показывала."Но мы рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца", — сказал он.Что касается возможного победителя, то это, по его словам, вопрос сложный, так как "там много претендентов". Он привел в пример латиноамериканские команды, сборные Германии и Испании."Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший", — цитирует "Интерфакс" слова президента.Он добавил, что намерен посетить церемонии открытия и закрытия чемпионата, а также не исключает своего визита на другие игры турнира.Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.