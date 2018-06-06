Российской певице Юлии Чичериной запретили выступать на
фестивале болельщиков ЧМ-2018. Уведомление артистке направила Международная
федерация футбола.
Российской певице Юлии Чичериной запретили выступать на
фестивале болельщиков ЧМ-2018. Уведомление артистке направила Международная
федерация футбола.
FIFA
не желает видеть концертов Чичериной как минимум в одном российском регионе.
Каком именно – пока не уточняется. Официальная причина отказа федерации в
приглашении Юлии на фестиваль болельщиков – в том, что певица исполняет
произведения военной тематики.
Знакомые с ситуацией источники поясняют журналистам, что
реальная причина запрета на выступления Чичериной – в том, что она поддерживает
республики Донбасса. Летом прошлого года Юлия на концерте в Донецке спела
песню, посвященную батальону ополченцев "Спарта". Кроме того, в
репертуаре певицы – песня о героях Донбасса под названием "Рвать".
"В ее творчестве усмотрели ад, тлен и все смертные
грехи разом. FIFA,
конечно, вне политики – но не в этот раз", – приводит слова источника
издание Ura.ru.
Еще в 2016 году Юлия Чичерина выпустила клип на песню "На передовой". Видео посвящается защитникам Донбасса. По словам певицы, она хотела показать людей Донбасса такими, какие они есть – "со светлыми лицами и стержнем внутри, который есть только у тех, на чьей стороне правда". Родина в опасности – и они вынуждены взяться за оружие, чтобы защитить свои дома и своих близких.
Федерация, в свою очередь, утверждает, что ее беспокоит
"возможное негативное внимание со стороны СМИ". По словам
организаторов, любые варианты выступлений с песнями на военную тему запрещены.