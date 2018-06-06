Российской певице Юлии Чичериной запретили выступать на фестивале болельщиков ЧМ-2018. Уведомление артистке направила Международная федерация футбола.

Российской певице Юлии Чичериной запретили выступать нафестивале болельщиков ЧМ-2018. Уведомление артистке направила Международнаяфедерация футбола.FIFAне желает видеть концертов Чичериной как минимум в одном российском регионе.Каком именно – пока не уточняется. Официальная причина отказа федерации вприглашении Юлии на фестиваль болельщиков – в том, что певица исполняетпроизведения военной тематики.Знакомые с ситуацией источники поясняют журналистам, чтореальная причина запрета на выступления Чичериной – в том, что она поддерживаетреспублики Донбасса. Летом прошлого года Юлия на концерте в Донецке спелапесню, посвященную батальону ополченцев "Спарта". Кроме того, врепертуаре певицы – песня о героях Донбасса под названием "Рвать"."В ее творчестве усмотрели ад, тлен и все смертныегрехи разом. FIFA,конечно, вне политики – но не в этот раз", – приводит слова источникаиздание Ura.ru.Еще в 2016 году Юлия Чичерина выпустила клип на песню "На передовой". Видео посвящается защитникам Донбасса. По словам певицы, она хотела показать людей Донбасса такими, какие они есть – "со светлыми лицами и стержнем внутри, который есть только у тех, на чьей стороне правда". Родина в опасности – и они вынуждены взяться за оружие, чтобы защитить свои дома и своих близких.Федерация, в свою очередь, утверждает, что ее беспокоит"возможное негативное внимание со стороны СМИ". По словаморганизаторов, любые варианты выступлений с песнями на военную тему запрещены.