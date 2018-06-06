Владимир Петров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой и министру спорта Павлу Колобкову письма с предложением заменить школьные уроки физкультуры на занятия по обучению футболу.

Владимир Петров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой и министру спорта Павлу Колобкову письма с предложением заменить школьные уроки физкультуры на занятия по обучению футболу. Депутат напоминает о том, что футбол популярен в народе и что будет уместно, пользуясь этим, направить государственные усилия на оздоровления населения. Футбол, по мнению законодателя, гармонично развивает человека и положительно влияет на его физическую подготовку, сообщает РИА Новости.Более того, ученики, прогуливающие физкультуру, не станут прогуливать футбол, уверен депутат. В преддверии проведения чемпионата мира в России наблюдается всплеск интереса к футбольной тематике и спорту вообще, отметил парламентарий. Он считает, что, даже не обладая мировыми достижениями, Россия "может называть себя футбольной нацией".