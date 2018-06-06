Депутаты Госдумы готовятся к ответственному событию: 8 июня они сыграют в футбол с коллегами из немецкого бундестага. Причем, в российской команде будут не только мужчины.

Депутаты Госдумы готовятся к ответственному событию: 8 июняони сыграют в футбол с коллегами из немецкого бундестага. Причем, в российской командебудут не только мужчины.О том, что через два дня в Москве пройдет футбольный матчмежду российскими и немецкими парламентариями, сообщил спикер Госдумы ВячеславВолодин. Он рассказал об особенности нашей команды: оказывается, в ее составебудут женщины. Сейчас тренируются и готовы выйти на футбольное поле СветланаЖурова, Ольга Тимофеева, Инга Юмашева и Алена Аршинова, сообщает "Интерфакс".Спикер Госдумы обратил внимание на то, что у немецкойкоманды с вопросом равенства не так все хорошо – в ней нет ни одной женщины. Онвыразил надежду, что российские парламентарии выступят ответственно и достойно,а победит в итоге дружба."Под руководством наших коллег Александра Жукова иВалерия Газзаева мы формируем и готовим депутатскую команду, которая должнабудет сыграть в футбол с нашими коллегами из бундестага во главе с первымвице-спикером ", – сообщил Володин.В ответ на реплику одного из депутатов насчет необходимостипроверки команд на допинг, Володин не без юмора ответил: "Какой вамдопинг? Женщины на футбольном поле – вот ваш допинг!"По предложению вице-спикера Госдумы, члена исполкомаРоссийского футбольного союза Игоря Лебедева, российские и немецкиепарламентарии пройдут обязательный допинг-контроль. "Поступим такимобразом: на предварительной встрече с нашими коллегами из бундестага обсудимэтот вопрос, озвучим свою инициативу, предложим", – сказал Володин.В свою очередь заместитель главы комитета Госдумы пофизической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев позитивнооценил предстоящий товарищеский матч между депутатами российского парламента иих немецкими коллегами. "Уверен, что такая контактная игра, как футболбудет способствовать лучшему взаимопониманию и установлению неформальныхдружеских связей с нашими немецкими коллегами", – отметил депутат и тренер.По его словам, у Германии есть прекрасные футбольные традиции."На легкую победу мы не рассчитываем. Надеюсь, наши болельщики не будутразочарованы и получат мощный заряд положительных эмоций перед открытиемдомашнего чемпионата мира по футболу", – выразил надежду Газзаев.Дружеский турнир между российскими и немецкимипарламентариями состоится 8 июня в 19:00 на московском стадионе "КраснаяПресня".