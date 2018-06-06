Депутаты Госдумы готовятся к ответственному событию: 8 июня
они сыграют в футбол с коллегами из немецкого бундестага. Причем, в российской команде
будут не только мужчины.
Депутаты Госдумы готовятся к ответственному событию: 8 июня
они сыграют в футбол с коллегами из немецкого бундестага. Причем, в российской команде
будут не только мужчины.
О том, что через два дня в Москве пройдет футбольный матч
между российскими и немецкими парламентариями, сообщил спикер Госдумы Вячеслав
Володин. Он рассказал об особенности нашей команды: оказывается, в ее составе
будут женщины. Сейчас тренируются и готовы выйти на футбольное поле Светлана
Журова, Ольга Тимофеева, Инга Юмашева и Алена Аршинова, сообщает "Интерфакс".
Спикер Госдумы обратил внимание на то, что у немецкой
команды с вопросом равенства не так все хорошо – в ней нет ни одной женщины. Он
выразил надежду, что российские парламентарии выступят ответственно и достойно,
а победит в итоге дружба.
"Под руководством наших коллег Александра Жукова и
Валерия Газзаева мы формируем и готовим депутатскую команду, которая должна
будет сыграть в футбол с нашими коллегами из бундестага во главе с первым
вице-спикером ", – сообщил Володин.
В ответ на реплику одного из депутатов насчет необходимости
проверки команд на допинг, Володин не без юмора ответил: "Какой вам
допинг? Женщины на футбольном поле – вот ваш допинг!"
По предложению вице-спикера Госдумы, члена исполкома
Российского футбольного союза Игоря Лебедева, российские и немецкие
парламентарии пройдут обязательный допинг-контроль. "Поступим таким
образом: на предварительной встрече с нашими коллегами из бундестага обсудим
этот вопрос, озвучим свою инициативу, предложим", – сказал Володин.
В свою очередь заместитель главы комитета Госдумы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев позитивно
оценил предстоящий товарищеский матч между депутатами российского парламента и
их немецкими коллегами. "Уверен, что такая контактная игра, как футбол
будет способствовать лучшему взаимопониманию и установлению неформальных
дружеских связей с нашими немецкими коллегами", – отметил депутат и тренер.
По его словам, у Германии есть прекрасные футбольные традиции.
"На легкую победу мы не рассчитываем. Надеюсь, наши болельщики не будут
разочарованы и получат мощный заряд положительных эмоций перед открытием
домашнего чемпионата мира по футболу", – выразил надежду Газзаев.
Дружеский турнир между российскими и немецкими
парламентариями состоится 8 июня в 19:00 на московском стадионе "Красная
Пресня".