Агния Дитковските порядком удивила зрителей и журналистов на фестивале Кинотавр. Одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа появилась на красной дорожке в длинном пиджаке, создающем впечатление, будто артистка не надела юбку.

Агния Дитковските порядком удивила зрителей и журналистов на фестивале "Кинотавр". Одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа появилась на красной дорожке в длинном пиджаке, создающем впечатление, будто артистка не надела юбку.Агния Дитковските прибыла на "Кинотавр", который на днях стартовал в Сочи, недавно. Актриса посетила показ фильма Дмитрия Месхиева "Два билета домой". Отметим, что в картине сыграл главную роль актер Сергей Гармаш и он же стал сценаристом и продюсером проекта. Дитковските предстала перед зрителями и представителями СМИ в черной майке, джинсовых шортах и пиджаке. Завершали образ черные лоферы и зачесанные назад длинные темные волосы.Благодаря внушительной длине пиджака у общественности сложилось впечатление, будто артистка забыла надеть брюки или юбку. Поэтому Агния вызвала фурор. Отметим, что фотографии Дитковските с мероприятия находятся в свободном доступе в Сети. Интернет-пользователи аккаунта сайта "Комсомольская правда" в Instagram уже прокомментировали неоднозначный стиль актрисы."Ужас ужасный. Считала ее стильной. Зря", "Дралась за пиджак, бруки отбить не удалось! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Юбку забыла надеть! Страшный сон, только не для нее", "Бедная, одеть совсем нечего", "Смело!!!", "Бывает и такое, когда спешишь.", "Кошмарр – как не умели наши звезды стильно одеваться, так и не умеют....🙈🙈🙈🙈", "Ужас. Почему они так стремно одеваются! Как в деревне пошла за картохой в соседнюю хату", – высказались пользователи Сети.Ранее Агния Дитковските поделилась радостью с подписчиками своего аккаунта в Instagram. Актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена с сыном Федором. "Сегодня произошло самое главное событие в моей жизни ! Родился мой сын!!! Мой путеводитель ! Мой мир! Моя жизнь! Любовь! Я всегда рядом! Ты всё чувствуешь !!! 4 года ! Я счастлива !!!! ❤️ буду оберегать ! Защищать ! Любить! Помогать !" – написала счастливая Агния. Отметим, что малыша актриса родила от коллеги Алексея Чадова.