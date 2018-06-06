Девятнадцатилетняя Майлен Диас, единственная выжившая в крушении Boeing-737 на Кубе, начала самостоятельно дышать: врачи отключили ее от аппарата ИВЛ.

Девятнадцатилетняя Майлен Диас, единственная выжившая в крушении Boeing-737 на Кубе, начала самостоятельно дышать: врачи отключили ее от аппарата ИВЛ. Медики уверяют, что состояние пациентки улучшается. Она находится в сознании, передает ТАСС.Диас находится в Гаване, в больнице имени Каликсто Гарсии. Ее состояние все еще тяжелое, врачи опасаются осложнений.18 мая вскоре после вылета из аэропорта Гаваны разбился пассажирский Boeing. Погибли 112 человек. Выживших было трое, однако две женщины впоследствии умерли в больнице.