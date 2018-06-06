Певец Егор Крид после завершения телепроекта Холостяк забыл о победительнице проекта Дарье Клюкиной. Молодые люди не встречаются за пределами шоу.

Певец Егор Крид после завершения телепроекта "Холостяк"забыл о победительнице проекта Дарье Клюкиной. Молодые люди не встречаются запределами шоу.После выхода финального выпуска "Холостяка" Егор и Даша ниразу не появились вместе. Поклонники телепроекта ожидают, что пара скорообъявит о помолвке, однако молодые люди ни разу после завершения проекта небылизамечены вместе.Вот и на закрытой презентации лейбла Blask Star певецпришел в компании друзей, бросив свою зазнобу куковать в одиночестве. Отметим,что Дарья вполне могла составить компанию артисту, ведь она находилась в это времяв Москве. Поговаривают, что Егор положил глаз на другую финалистку "Холостяка"– Викторию Короткову, однако продюсеры телепроекта решили, что победительницейдолжна стать Клюкина, так как та, якобы, более популярна у аудитории.Кстати, против победы Дарьи выступали и родители Крида.Они уговаривали певца не давать Даше розу. А сестра Крида Полина Булаткина всоцсетях раскритиковала потенциальную невесту, назвав ее лицемеркой и уличив вдругих грехах.Напомним,что 3 июня подошел к концу шестой сезон реалити-шоу"Холостяк" на ТНТ. После двух финальных свиданий Егор Кридотдал предпочтение Дарье Клюкиной. Это шокировало как саму Дашу, так ителезрителей.Девушка призналась, чтосимпатия к Криду была у нее еще до знакомства. Оказывается, Дарья знала егозаочно. "Было несколько таких ситуаций, когда мы должны были с ним либовстретиться, либо познакомиться, но этого не происходило. Я узнала, что новымхолостяком будет Егор. Может быть, это глупо, но я верю в знаки, и я подумала,почему бы и нет", – рассказала победительница.