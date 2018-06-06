Певец Егор Крид после завершения телепроекта Холостяк
забыл о победительнице проекта Дарье Клюкиной. Молодые люди не встречаются за
пределами шоу.
Певец Егор Крид после завершения телепроекта "Холостяк"
забыл о победительнице проекта Дарье Клюкиной. Молодые люди не встречаются за
пределами шоу.
После выхода финального выпуска "Холостяка" Егор и Даша ни
разу не появились вместе. Поклонники телепроекта ожидают, что пара скоро
объявит о помолвке, однако молодые люди ни разу после завершения проекта небыли
замечены вместе.
Вот и на закрытой презентации лейбла Blask Star певец
пришел в компании друзей, бросив свою зазнобу куковать в одиночестве. Отметим,
что Дарья вполне могла составить компанию артисту, ведь она находилась в это время
в Москве. Поговаривают, что Егор положил глаз на другую финалистку "Холостяка"
– Викторию Короткову, однако продюсеры телепроекта решили, что победительницей
должна стать Клюкина, так как та, якобы, более популярна у аудитории.
Кстати, против победы Дарьи выступали и родители Крида.
Они уговаривали певца не давать Даше розу. А сестра Крида Полина Булаткина в
соцсетях раскритиковала потенциальную невесту, назвав ее лицемеркой и уличив в
других грехах.
Напомним,
что 3 июня подошел к концу шестой сезон реалити-шоу
"Холостяк" на ТНТ. После двух финальных свиданий Егор Крид
отдал предпочтение Дарье Клюкиной. Это шокировало как саму Дашу, так и
телезрителей.
Девушка призналась, что
симпатия к Криду была у нее еще до знакомства. Оказывается, Дарья знала его
заочно. "Было несколько таких ситуаций, когда мы должны были с ним либо
встретиться, либо познакомиться, но этого не происходило. Я узнала, что новым
холостяком будет Егор. Может быть, это глупо, но я верю в знаки, и я подумала,
почему бы и нет", – рассказала победительница.