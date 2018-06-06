Катару удалось стабилизировать ситуацию в экономике и предотвратить отток капитала из страны, несмотря на негативные последствия объявленного год назад бойкота соседних стран.

Катару удалось стабилизировать ситуацию в экономике и предотвратить отток капитала из страны, несмотря на негативные последствия объявленного год назад бойкота соседних стран.В прошлом году Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма​​​.Как заявил РИА Новости эксперт по странам Персидского залива Хавас Такийя, за прошедший год Катару удалось убедить инвесторов в стабильности его экономики и предотвратить отток капитала из страны, в связи с чем курс местной валюты остался на том уровне, на каком он был, поэтому экономическая ситуация в стране является благополучной.По его словам, за этот год были реализованы масштабные проекты, в частности, открыт новый порт, а отдельные товары замещены собственной продукцией.Еще он отметил, что в этом году бюджет эмирата может стать почти бездефицитным, а в прошлом дефицит составлял 7 миллиардов долларов.