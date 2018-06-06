Специальные слова-триггеры активируют программы прослушки на любом смартфоне. Обнаружившие эту особенность гаджетов эксперты уверяют, что данные передаются только рекламным компаниям.

Специальные слова-триггеры активируют программы прослушки налюбом смартфоне. Обнаружившие эту особенность гаджетов эксперты уверяют, чтоданные передаются только рекламным компаниям.Доступ к микрофону смартфона запрашивают большинствоустановленных на гаджете приложений. Однако запись разговоров может происходитьи в том случае, если пользователь запретил программам такую активность. "Прослушка"включается при произнесении особых слов-триггеров.По данным эксперта по кибербезопасности фирмы Asterix ПитераХенвея, такими "ключами" являются, в частности, ставшие ужепривычными для пользователей фразы: "Окей, Google" или "Привет,Siri". По мнению специалиста, такие же механизмы работают и в другихприложениях.Целый ряд слов-триггеров могут использовать Instagram иFacebook. Они анализируют речь владельца смартфона. Эксперт отмечает, что законы и соглашения обиспользовании продукта такое позволяют.Чтобы проверить свои предположения, эксперт провелэксперимент. В течение пяти дней он произносил потенциальные слова-триггеры. Программыиз всего предоставленного им специалистом набора среагировали лишь на фразы ожелании приобрести рубашки подешевле и продолжить учебу. Лента новостейосчастливила владельца смартфона рекламой недорогой одежды и различных учебныхзаведений, передает .Основываясь на итогах своего исследования, Хенвей выражаетуверенность, что информация, полученная с помощью такой "прослушки",используется только для таргетирования рекламы. Однако не стоит забывать омногочисленных скандалах, разразившихся в последнее время вокруг IT-компаний. В частности,стало известно, что Facebook открывал доступ к личным данным пользователей длядесятков производителей электроники. А Google уличили в сотрудничестве со спецслужбами.