Специальные слова-триггеры активируют программы прослушки на
любом смартфоне. Обнаружившие эту особенность гаджетов эксперты уверяют, что
данные передаются только рекламным компаниям.
Специальные слова-триггеры активируют программы прослушки на
любом смартфоне. Обнаружившие эту особенность гаджетов эксперты уверяют, что
данные передаются только рекламным компаниям.
Доступ к микрофону смартфона запрашивают большинство
установленных на гаджете приложений. Однако запись разговоров может происходить
и в том случае, если пользователь запретил программам такую активность. "Прослушка"
включается при произнесении особых слов-триггеров.
По данным эксперта по кибербезопасности фирмы Asterix Питера
Хенвея, такими "ключами" являются, в частности, ставшие уже
привычными для пользователей фразы: "Окей, Google" или "Привет,
Siri". По мнению специалиста, такие же механизмы работают и в других
приложениях.
Целый ряд слов-триггеров могут использовать Instagram и
Facebook. Они анализируют речь владельца смартфона. Эксперт отмечает, что законы и соглашения об
использовании продукта такое позволяют.
Чтобы проверить свои предположения, эксперт провел
эксперимент. В течение пяти дней он произносил потенциальные слова-триггеры. Программы
из всего предоставленного им специалистом набора среагировали лишь на фразы о
желании приобрести рубашки подешевле и продолжить учебу. Лента новостей
осчастливила владельца смартфона рекламой недорогой одежды и различных учебных
заведений, передает .
Основываясь на итогах своего исследования, Хенвей выражает
уверенность, что информация, полученная с помощью такой "прослушки",
используется только для таргетирования рекламы. Однако не стоит забывать о
многочисленных скандалах, разразившихся в последнее время вокруг IT-компаний. В частности,
стало известно, что Facebook открывал доступ к личным данным пользователей для
десятков производителей электроники. А Google уличили в сотрудничестве со спецслужбами.