× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/06-06-2018-gensek-fifa-vo-vladimire.html" target="_blank">Генсек ФИФА во Владимире</a> - Владимир посетил Генсек ФИФА. Фатма Самура приняла участие в презентации проекта Владимир в культурной программе Чемпионата мира по футболу - 2018. Высокопоставленный чиновник из главной мировой футбольной организации посетила новый Спортивный сквер на улице Стрелецкой и Патриаршие сады. Тему продолжит Никита Королёв.