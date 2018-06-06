Владимир посетил Генсек ФИФА. Фатма Самура приняла участие в презентации проекта Владимир в культурной программе Чемпионата мира по футболу - 2018. Высокопоставленный чиновник из главной мировой футбольной организации посетила новый Спортивный сквер на улице Стрелецкой и Патриаршие сады. Тему продолжит Никита Королёв.
Владимир посетил Генсек ФИФА. Фатма Самура приняла участие в презентации проекта "Владимир в культурной программе Чемпионата мира по футболу - 2018". Высокопоставленный чиновник из главной мировой футбольной организации посетила новый Спортивный сквер на улице Стрелецкой и Патриаршие сады. Тему продолжит Никита Королёв.