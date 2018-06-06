Ведущий полузащитник футбольной сборной России и московского ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов чемпионов Италии из туринского Ювентуса. При этом на хавбека претендуют и нескольких английских клубов, утверждают итальянские журналисты.

Ведущий полузащитник футбольной сборной России и московского ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов чемпионов Италии из туринского "Ювентуса". При этом на хавбека претендуют и нескольких английских клубов, утверждают итальянские журналисты.Ранее сообщалось, что на Головина "положил глаз" клуб "Монако", который выступает во французской Лиге 1. Кроме того, пресса писала, что на матч Австрия – Россия специально для просмотра Головина приезжал тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.Как уже сообщали 33Live.RuRu, ранее УЕФА включил Александра в список лучших молодых игроков последнего розыгрыша Лиги Европы и после этого за полузащитником следят многие клубы ведущих чемпионатов Старого Света.