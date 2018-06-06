Супруга президента Франции дала очередной повод для
обсуждения ее фигуры. Брижит Макрон сильно похудела: журналисты опасаются, как
бы первая леди не потеряла штаны.
Супруга президента Франции дала очередной повод для
обсуждения ее фигуры. Брижит Макрон сильно похудела: журналисты опасаются, как
бы первая леди не потеряла штаны.
Первая леди Франции не пропускает ни одного официального
мероприятия. Встреча президентской четы с футболистами сборной не стала
исключением.
Команда Франции пригласила в гости Эммануэля и Брижит Макрон
в преддверии поездки на Чемпионат мира, который стартует в России 14 июня. Супруга президента явилась на встречу в своем фирменном
наряде – джинсах-скинни, белой футболке и жакете-оверсайз. Однако внимание
репортеров было обращено на исхудавшие ноги 65-летней первой леди.
Журналисты обратили внимание на то, что джинсы не
обтягивают, а болтаются на худых ногах супруги главы государства. Наблюдатели
предположили, что и без того худая первая леди сбросила еще пару килограммов. Обеспокоенные
представители прессы советуют мадам Макрон налегать на мучное, чтобы хоть немного располнеть.
Эммануэль Макрон и его 65-летняя супруга 24-25 мая посетили Санкт-Петербург, где проходил Международный экономический форум. Президент России Владимир Путин встречал чету у Константиновского дворца. Российский лидер подарил первой леди Франции букет цветов. Прогулявшись по террасе с видом на Финский залив, главы государств удалились на двусторонние переговоры.
Как сообщалось, беседа проходила в формате официального обеда. Путин потчевал Эммануэля и Брижит Макрон блинами с черной икрой, холодным борщом, стейком из осетрины с фенхелем и поил краснодарским вином.