Супруга президента Франции дала очередной повод для обсуждения ее фигуры. Брижит Макрон сильно похудела: журналисты опасаются, как бы первая леди не потеряла штаны.

Супруга президента Франции дала очередной повод дляобсуждения ее фигуры. Брижит Макрон сильно похудела: журналисты опасаются, какбы первая леди не потеряла штаны.Первая леди Франции не пропускает ни одного официальногомероприятия. Встреча президентской четы с футболистами сборной не сталаисключением.Команда Франции пригласила в гости Эммануэля и Брижит Макронв преддверии поездки на Чемпионат мира, который стартует в России 14 июня. Супруга президента явилась на встречу в своем фирменномнаряде – джинсах-скинни, белой футболке и жакете-оверсайз. Однако вниманиерепортеров было обращено на исхудавшие ноги 65-летней первой леди.Журналисты обратили внимание на то, что джинсы необтягивают, а болтаются на худых ногах супруги главы государства. Наблюдателипредположили, что и без того худая первая леди сбросила еще пару килограммов. Обеспокоенныепредставители прессы советуют мадам Макрон налегать на мучное, чтобы хоть немного располнеть.Эммануэль Макрон и его 65-летняя супруга 24-25 мая посетили Санкт-Петербург, где проходил Международный экономический форум. Президент России Владимир Путин встречал чету у Константиновского дворца. Российский лидер подарил первой леди Франции букет цветов. Прогулявшись по террасе с видом на Финский залив, главы государств удалились на двусторонние переговоры.Как сообщалось, беседа проходила в формате официального обеда. Путин потчевал Эммануэля и Брижит Макрон блинами с черной икрой, холодным борщом, стейком из осетрины с фенхелем и поил краснодарским вином.